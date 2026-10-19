Представят книга „Отвъд завесата“ в Bee Bop Cafe

Среща с Ралица Соколова, която ще представи книгата си „Отвъд завесата. Пътешествие през лабиринта на моя ум” – една истинска история за живота с биполярно разстройство и борбата със стигмата над темата за психичното здраве, ще се проведе на 29 октомври от 18:30 ч. в Bee Bop Cafe (ул. „Гладстон“ 1) в Пловдив.

„Отвъд завесата. Пътешествие през лабиринта на моя ум“ е книга, която приканва към осъзнатост и поемане на контрол върху собствените пътеки в лабиринта на човешката психика. Основният проблем е мълчанието. Ние сме научени, че това е „срамна болест“, и то от стотици години назад. Посланието на книгата е гласност на менталните проблеми и информираност на обществото. И ние имаме право да живеем пълноценно! Това не е само личната ми история, а на всички, които носим на гърба си този тежък товар”, сподели авторката по време на представянето в София през юни.

Събитието поставя във фокус темите за психичното здраве, идентичността и пътя обратно към себе си. Пътуването на Ралица показва личността в най-тъмните моменти, но и носи послание за надежда и духовно извисяване. Читателят ще усети една светла душа, която ни припомня да бъдем Човеци.

Книгата се радва на възторжени отзиви, като страницата “Биполярен живот” подчертава красивия и достъпен език, както и умелия разказ за справянето с трудностите в ежедневието. “Това не е книга, това не е изповед, това не е четиво, което може да четете бързо. Това е истина. Това е обществото ни. Това е реалността ни. Това е болката ни. Това е силният и смел човек”, пише Гергана Койчева от “Биполярен живот”.

Организаторите канят всички, които се вълнуват от темата за менталното здраве и приемането в обществото, да се присъединят към разговора.

Входът е свободен.