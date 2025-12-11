Художникът Матей Матеев беше официално удостоен със званието „Почетен гражданин на Пловдив“ по време на откриването на Годишната изложба на Дружеството на пловдивските художници „Живопис, графика, скулптура и N- форми“, снощи в зала „2019“ на Градската художествена галерия- Пловдив.

Отличието му бе връчено от председателя на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов, след като на последното заседание местният парламент единодушно одобри предложението.

„Да твориш в Пловдив е привилегия. Благодаря за признанието и доверието!“, каза Матеев при получаването на отличието. Той говори за духа на твореца.

„Изкуството е дух. Не е робот. Не е техника. То преди всичко е духовност. С личен пример да дадем енергията си към духовността на този обичан от нас прекрасен град – Пловдив.“

В мотивите на Общинския съвет за удостояваане със званието се подчертава приносът му към съвременното българско изкуство, неговата обществена ангажираност и значимото му влияние върху поколения млади творци.

Признанието включва Почетния знак с герба на Пловдив, лента – символ на знамето на града, и вписване в Почетната книга на Общината.

Кой е Матей Матеев

Художникът Матей Матеев е сред най-значимите пловдивски творци на съвременното българско изобразително изкуство. Неговото творчество оставя трайна следа в културния облик на Пловдив и на страната. Роден през 1945 г. в Кюстендил, Матей Матеев избира Пловдив за свой дом и вдъхновение, посвещавайки се на активна художествена и обществена дейност. Завършва Националната художествена академия (София) през 1975 г. със специалност „Приложна графика“ при проф. Александър Поплилов – изтъкнат педагог и вдъхновител на поколения артисти.

В творческия си път Матеев преминава от плакат и графика към живопис, смесени техники и експерименти с нестандартни материали като камък и природни повърхности. От първата си самостоятелна изложба през 1983 г. досега той има над 40 самостоятелни изложби в България и чужбина, както и участие в редица национални и международни форуми.

Освен като художник, Матей Матеев е познат и като активен организатор на културни събития – създава и ръководи над 60 пленера с чуждестранно участие, включително първия частен пленер в Пловдив (1990 г.). От 2013 г. е сред двигателите на Международния симпозиум по живопис „Пловдив от твореца сътворен“. Той е член на Съюза на българските художници, на Пловдивското и Бургаското дружество на художниците, както и академик на Българската академия на науките и изкуствата (от 2021 г.). Активно участва и в обществения живот на града – като председател на Управителния съвет на читалище „Възраждане“ – Пловдив и член на Ротари клуб „Пловдив – Пълдин“.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile

Годишната изложба на Дружеството на пловдивските художници „Живопис, графика, скулптура и N- форми“ е с вход свободен и може да бъде разгледана до 13 януари 2026 г. Очаквайте подробности.