Маркет ЛИНКС: Срив в подкрепата за ГЕРБ

82% от анкетираните подкрепят протестите срещу настоящия модел на управление

Последното национално изследване на „Маркет ЛИНКС“, проведено съвместно с bTV, регистрира осезаеми промени в подкрепата за основните политически сили. Данните показват видимо разместване на политическия терен в началото на декември.

Позиции на политическите сили

Според проучването коалицията ГЕРБ–СДС запазва позицията си на първа политическа сила, но вече с чувствително намалена подкрепа – 17%. Социологът Добромир Живков подчертава, че формацията губи около пет процентни пункта само за месец, което определя като „сериозен спад“.

Втори остават „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 14,7%, като анализаторите отчитат мобилизация сред симпатизантите на коалицията.

„Възраждане“ се движи стабилно на трета позиция с 9,3%, а непосредствено след тях – с минимална разлика – е формацията „ДПС – Ново начало“, която получава 9,1% и също отчита отстъпление спрямо предишни месеци.

В политическия спектър МЕЧ събира 5,3%, а БСП остава с 4,7% – резултат, който я поставя едва шеста. Под чертата за парламентарно представителство, ако избори се провеждаха днес, остават „Величие“, „Има такъв народ“ и АПС.

Проучването показва и високо ниво на обществено недоволство: 82% от анкетираните заявяват, че подкрепят протестите срещу настоящия модел на управление.

Лични рейтинги

Личните рейтинги на политическите лидери също претърпяват значими колебания. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се намира в една от най-слабите си точки – 88% неодобрение, значително над обичайните за него показатели. Обратно, при президента Румен Радев се наблюдава леко възстановяване на доверието, основно заради спад в отрицателните оценки.

Сред опозиционните фигури тенденциите са разнопосочни. Според социолога Добромир Живков Слави Трифонов вече е далеч от силните си позиции през 2021 г., когато успя да канализира очаквания за промяна. Недоверието към Делян Пеевски достига рекордните 81%.

3,4 млн. души заявяват готовност да гласуват

Въпреки разочарованията и напрежението, политизирането на обществото се засилва. Социолозите отбелязват, че над 3,4 млн. души заявяват готовност да участват в избори – знак, че политическата активност може да бъде решаващ фактор при следващия вот.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, проведено е сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.