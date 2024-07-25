АктуалноГрадътЖивотНовини

Хиляди куфеят на всички сцени на Hills of Rock (ВИДЕО и СНИМКИ)

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:44ч, четвъртък, 25 юли, 2024
72 883 Преди по-малко от минута

Препълнени са всички сцени на музикалния фестивал Hills of Rock в първия ден от събитието. Още час и половина преди на главната сцена да се качи хедлайнерът Korn, хиляди куфееха пред различните банди в жегата около Гребната база.

В атмосферата се усеща положителна атмосфера сред множеството посетители от всички краища на света в Пловдив. Всички чакат с нетърпение и дългоочакваното участие на легендите от Korn.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:44ч, четвъртък, 25 юли, 2024
72 883 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

72 коментари

  2. Arkadaşlar selam, Vay Casino kullanıcıları için önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino giriş linkini yine güncelledi. Erişim sorunu yaşıyorsanız panik yapmayın. Son Vay Casino giriş adresi şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan siteye girebilirsiniz. Lisanslı bahis keyfi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Herkese bol kazançlar temenni ederim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина