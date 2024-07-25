АктуалноГрадътЖивотНовини

Хиляди куфеят на всички сцени на Hills of Rock (ВИДЕО и СНИМКИ)

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:44ч, четвъртък, 25 юли, 2024
56 883 Преди по-малко от минута

Препълнени са всички сцени на музикалния фестивал Hills of Rock в първия ден от събитието. Още час и половина преди на главната сцена да се качи хедлайнерът Korn, хиляди куфееха пред различните банди в жегата около Гребната база.

В атмосферата се усеща положителна атмосфера сред множеството посетители от всички краища на света в Пловдив. Всички чакат с нетърпение и дългоочакваното участие на легендите от Korn.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:44ч, четвъртък, 25 юли, 2024
56 883 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

56 коментари

  1. Herkese merhaba, Vay Casino oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum site giriş linkini yine değiştirdi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son Vay Casino giriş adresi artık aşağıdadır: Vaycasino Yeni Adres Bu link üzerinden direkt siteye girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина