Градският транспорт в Пловдив ще вози безплатно по Коледа и Нова година

Четири автобусни линии с номера: 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще се движат до 1:00 часа в нощта на Нова година.

Градският транспорт в Пловдив ще бъде безплатен в два дни по време на коледните и новогодишните празници, съобщиха от Общината. Всички автобусни линии ще возят безплатно пътници на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г., съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

По думите му мярката цели да улесни придвижването на пловдивчани и гостите на града и да осигури по-добра организация на транспортното обслужване в празничните дни.

В нощта срещу Нова година, на 31 декември, автобусни линии № 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще се движат до 1:00 часа.

От 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание.

В навечерието на Коледа – 24 декември, автобусите ще обслужват пътници до 21:00 часа.