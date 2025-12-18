Цената пада с 2 ст. заради въвеждането на еврото, промяната е приета от Общинския съвет

Цената на еднократния билет за градския транспорт в Пловдив ще бъде намалена с 2 ст. и от началото на 2026 г. пътуването ще струва 50 евроцента. Промяната е част от подготовката за въвеждането на еврото и цели по-лесно и удобно разплащане както за пътниците, така и за водачите и контрольорите.

В момента върху превозните документи е изписана цена от 1 лев, което при превалутиране се равнява на 0,51 евро. Според общинската администрация и част от общинските съветници разликата от 1 евроцент би създала сериозни неудобства при плащането, затова се предлага сумата да бъде закръглена надолу.

Промяната беше обсъдена при разглеждането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив. Кметът Костадин Димитров подчерта, че намалението на цената на билета е „малък, но практичен жест“ към пловдивчани в контекста на преминаването към еврото.

Цената на „синя зона“ в Пловдив не се променя, а единствено се превалутира. Таксата остава еквивалент на 2 лева – 1,02 евро, като при плащане на паркомат ще се таксува 1 евро за час престой. Устройствата обаче ще приемат само монети от 50 евроцента, тъй като не могат да работят с монети от 1 и 2 евро.

По време на обсъжданията общинският съветник Борислав Инчев предупреди, че левовата равностойност на 1 евро е 1,96 лева, което означава, че при пускане на 1 евро гражданите няма да получат пълен час престой, а по-кратко време. Според него това крие риск от объркване и създаване на напрежение сред шофьорите, като той препоръча по-ясно закръгляне на цените, за да се избегнат проблеми при разплащането и натрупване на голямо количество дребни евроцентове.

Наредбата беше приета от Общинския съвет с 30 гласа „за“, 9 „против“ и 6 „въздържал се“ на последната за годината сесия днес.