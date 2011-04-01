Фурор на LOVE.NET в Пловдив



Посрещат режисьора Илиян Джевелеков пред кинотоНяма лъжа- българското кино е живо. Това коментираха почитатели на седмото изкуство навръх 1 април в кино Арена, където тази вечер се състоя пловдивската премиера на LOVE.NET. След финалните надписи зрителите в препълнената зала се изправиха на крака и аплодираха екипът, работил над лентата. А на сцената пред „градските” си излезе режисьорът Илиян Джевелеков, който представи част от виновниците LOVE.NET да го има. Повечето от тях са пловдивчани, завършили Сценични кадри под тепетата. В Пловдив са родени продуцентът Георги Димитров, монтажистът Александра Фучанска и супервайзорът на продукцията Ангел Стефанов-Ачо

Диляна Попова в цялата си прелест. На сцената бе поканена и прелестната Диляна Попова, която прави една от най-силните роли във филма. На прожекцията присъстваха много приятели и роднини на пловдивската компания в екипа на LOVE.NET. А филмът е повече от качествен. Това е най- доброто кино, което съм гледал от години, възкликна художникът Димитър Келбечев.

Диляна Попова с част от екипа на LOVE.NET