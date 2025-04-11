Ето как ще изглеждат новите обеми в Хуманитарната гимназия

Голяма част от двора на Хуманитарната гимназия ще бъде застроена, като заедно с това ще бъдат унищожени около 15 вековни дървета. Това се вижда от публикувани визуализации на бъдещото застрояване с два нови обема в гимназията, планирани от местната власт, но срещу които много граждани протестират.
Визуализациите бяха публикувани в социалните мрежи в профила на Чило Попов, който бе кандидат за кмет на район „Централен“ от коалицията ПП-ДБ на последните избори, и изработени съвместно с Боян Юруков.
Фасадите от север и запад ще бъдат изцяло закрити, а над 15 вековни дървета ще бъдат премахнати, пише Чило Попов в своята публикация. Според него със застрояването на двора няма гаранция, че децата, които ще преминат на едносменен режим ще имат достатъчно място на открито – въпреки уверенията от общината, че дворът е достатъчен.
Според отговор от местната власт, строителството няма да засегне и наличната растителност – което, според визуализациите на Чило Попов и Боян Юруков, не е вярно, тъй като точно на предвиденото петно за строеж се намират повечето от големите дървета в двора.
Припомняме, че петиция събира подписи против този строеж и в подкрепа на възможността Община Пловдив да премести предвиждания учебен корпус в съседен на гимназията общински терен (в момента паркинг) и подобен терен до него със сграда, изпълнявала образователни функции в миналото. Вижте пълния текст на петицията:
118 коментари
Envie de parier 1xbet cd apk est une plateforme de paris sportifs en ligne pour la Republique democratique du Congo. Football et autres sports, paris en direct et d’avant-match, cotes, resultats et statistiques. Presentation des fonctionnalites du service.
Квартиры в новостройках https://tltnewflat24.ru и на вторичном рынке — широкий выбор объектов. Анализ плюсов и минусов, подбор под ваши задачи, консультации специалистов и юридическое сопровождение покупки.
Квартиры от застройщика https://tltdomik.ru покупка в новостройках на прозрачных условиях. Современные планировки, разные стадии готовности, помощь с ипотекой и рассрочкой. Сопровождаем сделку от выбора до получения ключей.
Plateforme en ligne Get the facts paris sportifs, matchs de football, evenements en direct et statistiques. Decouvrez les fonctionnalites du service, les marches disponibles et comment l’utiliser.