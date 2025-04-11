Ето как ще изглеждат новите обеми в Хуманитарната гимназия

Голяма част от двора на Хуманитарната гимназия ще бъде застроена, като заедно с това ще бъдат унищожени около 15 вековни дървета. Това се вижда от публикувани визуализации на бъдещото застрояване с два нови обема в гимназията, планирани от местната власт, но срещу които много граждани протестират.
Визуализациите бяха публикувани в социалните мрежи в профила на Чило Попов, който бе кандидат за кмет на район „Централен“ от коалицията ПП-ДБ на последните избори, и изработени съвместно с Боян Юруков.
Фасадите от север и запад ще бъдат изцяло закрити, а над 15 вековни дървета ще бъдат премахнати, пише Чило Попов в своята публикация. Според него със застрояването на двора няма гаранция, че децата, които ще преминат на едносменен режим ще имат достатъчно място на открито – въпреки уверенията от общината, че дворът е достатъчен.
Според отговор от местната власт, строителството няма да засегне и наличната растителност – което, според визуализациите на Чило Попов и Боян Юруков, не е вярно, тъй като точно на предвиденото петно за строеж се намират повечето от големите дървета в двора.
Припомняме, че петиция събира подписи против този строеж и в подкрепа на възможността Община Пловдив да премести предвиждания учебен корпус в съседен на гимназията общински терен (в момента паркинг) и подобен терен до него със сграда, изпълнявала образователни функции в миналото. Вижте пълния текст на петицията:
114 коментари
Квартиры от застройщика https://kvartiravgorod.ru покупка напрямую без переплат. Новостройки на разных стадиях готовности, современные планировки, помощь с ипотекой и сопровождение сделки от выбора до получения ключей.
Недорогие квартиры https://kvartira-umetro.ru для покупки: актуальные предложения, удобный поиск по цене, району и метражу. Подбор бюджетных вариантов, консультации специалистов и сопровождение сделки.
Квартиры в рассрочку https://kupikvartiru-piter.ru удобный способ покупки жилья без ипотеки. Новостройки и готовые объекты, прозрачные условия, фиксированная цена и помощь в оформлении документов. Подбор вариантов под ваши возможности.
Platform-first search shows tiktok buy likes common patterns. Alternative phrasing connects diverse creator populations with appropriate engagement growth solutions.
Нужен клининг? лучшая клининговая компания москва оцениваем услуги, цены, опыт, отзывы клиентов и качество уборки. Помогаем выбрать надёжную клининговую компанию для дома или бизнеса.
Don’t miss it here: https://qna.habr.com/user/puzzlefree
Красивый интерьер https://moidomiks.ru своими руками — идеи, советы и пошаговые инструкции для дома и квартиры. Декор, отделка, планировка и сочетание цветов. Помогаем создать уютное и стильное пространство без лишних затрат.
Ремонт своими руками https://pic4you.ru портал с понятными инструкциями и советами. Этапы работ, выбор инструментов и материалов, расчёты и примеры. Помогаем сделать качественный ремонт без лишних затрат.
Все о провайдерах https://providers.by Беларуси! Актуальные новости, честные отзывы пользователей и детальные обзоры тарифов. Поможем выбрать лучшего интернет-провайдера, анализируем рынок и тенденции. Будьте в курсе всех изменений!
Всё о секретах ПО https://software-expert.ru ваш гид. Откройте для себя мир скрытых возможностей, эффективных стратегий и неочевидных лайфхаков в разработке программного обеспечения. Поймите, как создавать и использовать ПО на новом уровне.