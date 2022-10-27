Ето как ще изглежда кино Космос

Макет с вида на бъдещото кино Космос показаха проектантите на ремонта на киното от „Тектоника-Б“, които ще изпълняват проекта за реновация на сградата. Тя ще се превърне в многофункционален културен център.

Според представения макет се запазва голямото пространство на първите два етажа и култовото стълбище от проекта на арх. Шинков. Фасадата е проектирана в съзвучие с оригинала. Голямата зала също се запазва, като ще е многофункционално предназначение.