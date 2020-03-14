АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеНовини
Добрата новина: Собственици на заведение даряват заредения хляб, след като затвориха
„ The garden” на ул. „Янко Сакъзов” намери прекрасен начин да се освободи от заредения за принцеси хляб
„Моля, вземете си”. Така собственици на малко заведение в паркова зона на улица „Янко Сакъзов” приканват минувачите да се „почерпят” с пакет хляб, който те са заредели в деня преди да затворят.
Много стопани на заведения за хранене се оказаха в ситуация, в която се чудят какво да правят заредената стока, след като се наложи да спазят въведените извънредни мерки и да пуснат кепенци. Собствениците от „ The garden” прецениха, че при масовата истерия по хипермаркетите е най-удачно да дарят закупения за принцеси хляб на всеки, който има нужда.
10 коментари
Чудесен жест,благодарност!
Хлаб, сол и вода всекиму ! – така са ни учили
Научете се да пишете грамотно!
Сузи, отпусни сърцето. В случая хората даряват любов. Тук правописа е на втори план.
Адмирации за тези добри хора!
Това вече найстена е хубав човешки жест !
Ноу Хау. Човеци. Съпричасни. Големи сърца!
Човечно.
Браво на тези добри хора!Такива трябва да сме всички !