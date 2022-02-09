Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 437 коментари
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm chỗ nạp rút nhanh để chơi Tài Xỉu thì vào ngay địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: Link tải Sunwin. Chúc anh em may mắn.
Hello m?i ngu?i, n?u anh em dang ki?m nha cai uy tin d? cay cu?c Game bai d?ng b? qua ch? nay. Dang co khuy?n mai: https://homemaker.org.in/#. Chuc cac bac r?c r?.
Hello m?i ngu?i, n?u anh em dang ki?m trang choi xanh chin d? cay cu?c Game bai thi xem th? ch? nay. Dang co khuy?n mai: sun win. Chuc cac bac r?c r?.
Xin chao 500 anh em, ngu?i anh em nao c?n nha cai uy tin d? cay cu?c Tai X?u thi tham kh?o d?a ch? nay. Dang co khuy?n mai: bj88. Chuc cac bac r?c r?.
Chao c? nha, ngu?i anh em nao c?n trang choi xanh chin d? choi Tai X?u d?ng b? qua ch? nay. Dang co khuy?n mai: sun win. V? b? thanh cong.
Hello mọi người, ai đang tìm nhà cái uy tín để giải trí Game bài thì tham khảo chỗ này. Nạp rút 1-1: bj88. Húp lộc đầy nhà.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để chơi Casino thì vào ngay trang này nhé. Không lo lừa đảo: Nhà cái BJ88. Chúc các bác rực rỡ.