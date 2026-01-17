Жълт код за студено време в 14 области

Жълт код за ниски температури е обявен за 17 януари в 14 области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е за възможни здравни проблеми при чувствителни и болни хора, възрастни, деца и хора без дом, които са на открито.

Предупреждението за студено време и отрицателни температури от минус 14 до минус 9 градуса е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Маскималните температури също ще са под нулата. За област Добрич предупреждението е и за силен северен вятър в крайните източни райони.

Първите дни на предстоящата седмица ще бъдат особено мразовити. Валежи няма да има, а облачността ще е с разкъсвания. Температурите в ранните часове ще падат под минус 10 градуса, а през деня ще се задържат около и под нулата.