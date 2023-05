Send an email

Стартира тридневният Craft Beer Festival Пловдив на площад Централен, над подлеза на Гладстон. Сред крафт пивоварните, които гостуват на събитието, са Крафт Пивоварна Пловдив, ШаNo5, Rocket Science Beer, Пивоварна Сепия / Sepia Brewing Co., Pelta Brewing, Beer Sedem, vandeStreek-bier, Fabric Brewery, Cohones Brewery, Hills Beer, Metalhead Brewery.

Пловдивчани и гостите на града, ще имат възможността, да опитат приготвени на място BBQ специалитети. По време на тематичните работилници „Светът на бирата“ и „Как да готвим с бира“ с шеф Явор Калинин, ще разберат любопитни факти за занаятчийската бира и начините за приготвяне на вкусна храна с нейна помощ. На живо ще чуете The REAL THING, Little Big Band и People of Maha, а подкрепата ви за младите и талантливи китаристи, осмелили се да се качат на сцената по време на конкурса „Китарен фест“, който е част от Craft Beer Festival Пловдив, ще е безценна.