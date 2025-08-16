Отварят Братската могила за два дни

В рамките на два дни пловдивчани и гости на града ще имат възможност да разгледат отвътре мемориалния комплекс „Братска Могила“, който ще бъде отворен за посетители от 10:00 до 21:00 ч. Открит на 3 септември 1974 г., той е културно-историческа забележителност от световно значение и образец за хармонично съчетание между архитектура, монументално изкуство и градоустройство. Макар повече от три десетилетия да остава затворен, той продължава да буди интереса на широката публика.

Какво е мястото на Братската могила в световното изкуство и архитектура и какво е нейното бъдеще? Организаторите от район „Западен“ са поканили експерти, които ще изнесат лекции през двата дни (18:00-19:00 ч.) и ще дадат отговори на тези въпроси. Те ще разгледат теми за историческия контекст на монумента и неговата архитектура като монументално изкуство. Специално внимание ще бъде обърнато на пластичното изкуство и творчеството на Любомир Далчев, който е автор на серията скулптурни композиции в интериора. Светлинна инсталация ще подчертае архитектурните линии на монумента, а приятен акцент ще са и две музикални изпълнения.

Събитието се организира с подкрепата на Регионалния исторически музей – Пловдив и Камарата на архитектите в Пловдив, а партньор е инициативата „Джаз концерт на свещи“.

Входът е свободен.