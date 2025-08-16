Калофер се превърна в световна столица на дантелата

Най-впечатляващата гледка е арката от над 1000 дантелени рози, изплетени от майстори-дантелиери от цял свят

Пригответе се да бъдете омагьосани! От днес Калофер отваря врати за четири дни, изпълнени с красота, изкуство и традиции, посветени на изящната калоферска дантела. Под егидата на сдружение „Български център за совалкова и шита шевица“ и под патронажа на съпругата на президента Десислава Радева, празниците ще потопят гостите в свят на фина изработка и вековни умения.

Официалното откриване на 26-то издание на Празниците на калоферската дантела бе отбелязано с водосвет след празничната литургия за Успение на Пресвета Богородица. Градът се преобрази в сцена на красота, където традиционните умения се срещат със съвременните тенденции в изкуството.

Посетителите ще имат възможност да се насладят на фотографски изложби, завладяващ танцов спектакъл, майсторски класове и музикални вечери. Най-впечатляващата гледка е арката от над 1000 дантелени рози, изплетени от майстори от цял свят.

Още от първия ден гостите имаха възможността да се потопят в атмосферата на изящество, благодарение на многобройните фотографски изложби и щандовете на майсторки от цял свят, които демонстрират изкуството си на място. В програмата са предвидени майсторските класове за запалените да се докоснат до вековните техники.

Освен празника на дантелата, Калофер е и домакин на Световния конгрес на дантелиерите, което подчертава значението на града като световен център на това изящно изкуство. Празниците се провеждат и с подкрепата на Национален фонд „Култура“, кметство Калофер и НЧ „Христо Ботев – 1869 г.“.

Фестивалът обещава незабравими моменти за всички любители на красотата и традициите.

Вижте пълната програма: