Отбелязваме Световен ден на добротата

На днешнатаа дата – 13 ноември, светът отбелязва Световния ден на добротата (World Kindness Day) – празник, посветен на човечността, състраданието и силата на малките жестове. Денят е създаден през 1998 г. от международното Движение за доброта (World Kindness Movement) и се чества в над 50 държави по света.

Целта на инициативата е да насърчи хората да бъдат по-добри един към друг, към животните и към природата, и да напомни, че дори една усмивка, подадена ръка или добро слово могат да направят деня на някого по-светъл.

„Бъди причината някой днес да се усмихне“ – това е посланието, което звучи по целия свят на този ден. В училища, институции и организации се провеждат кампании, благотворителни акции и доброволчески инициативи, които доказват, че доброто е заразно.

Психолози посочват, че добротата не само прави обществото по-добро, но и подобрява психическото и физическото здраве – намалява стреса, повишава чувството за удовлетворение и дори укрепва имунната система.

Световният ден на добротата ни приканва да се замислим колко често избираме да бъдем търпеливи, състрадателни и подкрепящи. И ни напомня, че няма „твърде малък“ жест, когато е направен от сърце.