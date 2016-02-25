ЖивотЗабавление

Общината официално пое управлението на Голямата Базилика

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:36ч, четвъртък, 25 февруари, 2016
1 158 140 1 минута

Община Пловдив официално пое управлението на археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Това се случи чисто документално днес, с подписването на протокол от Министерството на културата. Процедурата беше финализирана официално, след като още през октомври правителството предостави на общината обекта за управление за срок от 10 години.

Комплексът е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти не само под тепетата, а и в цялата страна. В момента археологическите и реставрационни дейности за замразени заради зимния сезон, но съвсем скоро работата на терен се подновява. С началото на пролетта се очаква да стартира и процесът по разкриване на Северния кораб на Базиликата, който се намира под пътната връзка между булевардите „Мария Луиза” и „Цар Борис III Обединител”. На мястото на пътя ще има нов градски площад, а целият проект, финансиран от Фондация „Америка за България” ще бъде завършен до 2018г.

 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:36ч, четвъртък, 25 февруари, 2016
1 158 140 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

1 158 коментари

  2. Herkese selam, Casibom oyuncular? ad?na k?sa bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi Casibom domain adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle surekli guncelledi. Erisim problemi varsa link asag?da. Resmi Casibom giris baglant?s? su an burada Casibom Guvenilir mi Paylast?g?m baglant? ile dogrudan hesab?n?za erisebilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara verilen yat?r?m bonusu f?rsatlar?n? da kac?rmay?n. Lisansl? casino deneyimi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazanclar dilerim.

    Отговор

  4. Bahis severler selam, Casibom sitesi uyeleri ad?na onemli bir bilgilendirme paylas?yorum. Herkesin bildigi uzere site adresini BTK engeli yuzunden tekrar guncelledi. Giris hatas? yas?yorsan?z link asag?da. Yeni Casibom guncel giris baglant?s? art?k asag?dad?r https://casibom.mex.com/# Paylast?g?m baglant? uzerinden dogrudan hesab?n?za baglanabilirsiniz. Ayr?ca yeni uyelere sunulan freespin f?rsatlar?n? da kac?rmay?n. Lisansl? slot deneyimi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol sans dilerim.

    Отговор

  5. Herkese merhaba, Vaycasino oyuncuları için kısa bir duyuru paylaşıyorum. Malum Vaycasino adresini yine güncelledi. Giriş sorunu varsa endişe etmeyin. Son Vay Casino giriş adresi artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi için Vay Casino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.

    Отговор

  8. Arkadaşlar selam, bu popüler site kullanıcıları adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere site adresini BTK engeli yüzünden tekrar taşıdı. Siteye ulaşım sorunu çekenler için link aşağıda. Resmi siteye erişim adresi şu an burada https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye bağlanabilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara sunulan yatırım bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. En iyi slot keyfi için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина