Легендарният мюзикъл „КОСА“ с премиера в OPERA OPEN

OPERA OPEN представя премиера на мюзикъла „КОСА“ (HAIR) от Джеръм Рагни, Джеймс Радо и Галт МакДърмот на 24 август от 20:30 часа на Античния театър в Пловдив. Създадената преди повече от половин век творба остава емблематична за антивоенното движение в САЩ срещу нахлуването във Виетнам и за епохата на хипитата. Шест от песните му са включени в класацията на „Билборд“ за 100-те най-велики хита на ХХ век.

Един от най-успешните мюзикъли в историята на жанра е поставен от режисьора Веселка Кунчева, диригента Константин Добройков, художничката Мариета Голомехова и хореографа Явор Кунчев – същия екип, създал култовия спектакъл „Исус Христос Суперзвезда“. В премиерната продукция участват Никеца, Цвети Пеняшки, Елена Сиракова, Едит Унджиян, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева и Тодор Борисов заедно с хора, балета и оркестъра на Държавна опера Пловдив.

Постановката на Опера Пловдив отвежда зрителите отвъд добре познатата филмова версия – към корените и автентичния дух на творбата, с нова режисьорска концепция, впечатляваща сценография и живо, енергично изпълнение. Мюзикълът задава въпроси, които звучат болезнено актуално: нужна ли е войната, спасение ли е любовта, как се запазва индивидуалността в свят на подчинение, война ли е расизмът, променя ли властта хората.

„Нашият спектакъл е малко по-различен – не е това, което хората знаят от филма“, споделя маестро Константин Добройков. На сцената изпълнителите пеят непрекъснато – без разделение на „главни“ и „второстепенни“ роли, което създава усещане за сплотена, равноправна трупа и мощна ансамблова енергия.

„КОСА“ не е просто мюзикъл, а акт на непокорство! Ритуал на отхвърляне. Отхвърляне на нормалното, на удобното, подреденото, на приетото за даденост. Това не е спектакъл, който предлага утеха. Това е спектакъл, който пита: Кого избираш? Защото изборът не е само политически. Той е телесен и духовен. Живот или смърт. Твоето тяло и твоята душа или нечия власт. „КОСА“ не е нито възпоменание, нито музикален празник. „КОСА“ е предупреждение. Защото нищо не е приключило. Войните продължават. Само се сменят географските координати. И докато има кой да помни, ще има и кой да се съпротивлява. Peace now. Freedom now.“ – коментира режисьорът Веселка Кунчева.

Следващото представление на Античния театър е на 12 септември. Билети се продават на касите на Опера Пловдив, в мрежата на Eventim, както и онлайн на eventim.bg и grabo.bg.

Премиерата се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата. „КОСА“ се представя по споразумение с Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.uk