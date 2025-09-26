Авто шоу „Скорост и високи токчета“ тази неделя на Гребната

Авто шоу „Скорост и високи токчета“ стартира за втора поредна година в Пловдив. Тазгодишното издание ще се проведе в неделя, 28 септември с официално откриване в 12:00 часа. Събитието ще бъде с благотворителен характер и всички събрани средства ще бъдат предоставени на деца с лицеви аномалии.

Дами и няколко господа ще мерят сили зад волана на автомобилите си и ще демонстрират шофьорски умения с кауза „Бебета шампиони“. Преди официалното откриване състезателите и автомобилите ще преминат административен и технически преглед.

Организатори на тази интересна инициатива са Община Пловдив, Спортен клуб по Автомобилизъм „Диамо“ с подкрепата на партньори. До момента са се регистрирали за участие около 20 екипажа от цялата страна.

„За нас като организатори е изключително вълнуващо, защото каузата ни е много лична и децата с лицеви аномалии заслужават нашата подкрепа. Входът за публиката е свободен, а забавата и емоцията са гарантирани. Очакваме едно атрактивно събитие да повдигне настроението и приканвам жителите на град Пловдив и околността да се разходят, за да подкрепят смелите участници. Със сигурност е една чудесна възможност за прекарване на почивния неделен ден и ние като организатори ще се постараем да бъде изпълнено с цвят и прекрасни емоции“, заяви Диана Стоянова, създател и директор на инициативата.