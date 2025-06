Античният театър става открита дискотека

В две поредни вечери 14 и 15 юни 2025г., фестивалът Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) отново ще превърне Античния театър в Пловдив в неповторима дискотека на открито. Култовото събитие се случва за трета, поредна година с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 г. Изданията до момента са доказателство, че диското не е изчезнало – напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване. Публиката все още пази вълнуващи спомени от гостувалите в предните две издания – La Bouche, Kool & The Gang, East 17, Snap, No Mercy rDr. Alban.

Тази година за диско феста на Античния театър пристигат легендите Ice MC, Fun Factory, Fab Morvan/Milli Vanilli и Haddaway.

Старт на фестивала на 14 юни ще дадат ICE MC и FUN FACTORY.

Иън Кембъл, известен с псевдонима си Ice MC, е британски хип-хоп и евроденс изпълнител от ямайски произход. През 1989г. се запознава с италиански музикален продуцент и записва дебютния си сингъл „Easy“. През 1993г. Ice MC започва да работи съвместно с певицата Алексия. Заедно с нея записва някои от най-успешните си хитове, сред които са „Take Away the Colour“, „Think About the Way“ и най-вече – „It’s a Rainy Day“. Ice MC се прочу като пионер в смесването на жанра евроденс с рапиране в raggamuffin стил и дамски хорови вокали. Именно той беше предопределен да върне хип хауса и рага в челните списъци на световните класации, съчетавайки традиционни ямайски ритми „а ла Боб Марли“ и модерен електронен звук. Днес хитовете му се смятат за златната класика на евроденса от 1990-те.

Fun Factory завладя класациите през 90-те години и повлия на цяло поколение със своята изключително експлозивна комбинация от поп, денс, рап, техно и реге елементи, групата. Fun Factory имат над 7 милиона продадени сингъла и албума по целия свят. Германската евроденс група се радва на голям успех – сингъл след сингъл, клип след клип, постепенно набира огромна популярност, печелейки фенове не само в Германия, но и по целия свят. Групата издава албума Non Stop!, върху който работи две години, а по-късно този албум беше преиздаден под новото име Close to You. Fun Factory се ражда от желанието на четирима души да правят музика. Годината на създаването е 1992г., когато към състава се присъединяват музикантите: Balca, Steve, Rod D. и Smooth T. Още в годината на създаване на групата, те успяват да запишат първия сингъл Fun Factory’s Theme. Сред тези песни: Take Your Chance, Close to You и др. Fun Factory имаха периодични прекъсвания, промени в членовете, но групата успя да се събере и да покорява сцени и до днес. А популярността му се доказва от факта, че към 2016 г. екипът е продал над 22 милиона копия от колекции.

На 15 юни диско фестивалът продължава с FAB MORVAN от Milli Vanilli и HADDAWAY.

Milli Vanilli (Мили Ванили) е германско-френски ритъм енд блус дует от Мюнхен, Германия. Групата е основана от Франк Фариан през 1988 г. и се състои от Фаб Морван и Роб Пилатус. Milli Vanilli са изключително успешна музикална група в края на 80-те с хитовете си „Girl You Know It’s True“, „Blame it on the Rain“ и „Girl I’m Gonna Miss You“. Постоянно са излъчвани по MTV и дори печелят награда Грами за най-добър нов изпълнител през 1990г. Но всичко се срива през ноември същата година, когато Морван и Пилатус потвърждават упоритите слухове, че не пеят наистина в песните си. Дуото е принудено да върне спечелените награди. Цялата история е разказана в документалния филм, който включва интервюта, както и разказва за тъжния упадък на Пилатус. Фаб Морван казва също, че е чакал дълго време, за да може най-накрая да разкаже другата страна на историята. „Отне ми 30 години, за да кажа истината си пред хората“, споделя той. „Сигурен съм, че и Роб щеше да е доволен.“ През 2003г., Морван издава първия си солов албум, Love Revolution, като продуцира, записва, пише и пее на всички песни.

Цялото име на Фаб е – Fabrice Maxime Sylvain Morvan. От 2023г. френският певец, танцьор, рапър и модел живее в Амстердам, Холандия.

Нестър Хадауей – Haddaway е евроденс/хаус музикант, който притежава докторска степен по политически науки и история от университета Джордж Вашингтон, преди да се премести в Кьолн, Германия, през 1989 г. В момента живее в Австрия. Най-големият хит на Haddaway, „What Is Love“, стана изключително популярен и оглави класациите седмици наред в 13 държави в Европа, Северна Америка и Австралия след издаването му през 1993 г. „What Is Love“ е ремиксиран и преиздаван десетки пъти. От 1993г. до днес той е продал общо 28 милиона копия от своите албуми и сингли. Малко от родните му фенове знаят, че музикантът се е занимавал с мода, преди да навлезе в музикалния бизнес. В свое интервю той казва че българите са добра публика, много открита и му е приятно да се връща при такова топло посрещане. Haddaway продължава да се занимава активно с музика, клубна дейност, участия в риалити формати и филмови проекти.

Началото и в двете вечери Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) е от 20:30часа

За доброто настроение ще има много музикални изненади, а легендите не само ще нажежат сцената, но и ще предизвикат публиката да танцува, да пее и да се забавлява.

Билети се продават в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив – каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. „Римски стадион“, каса на Античен театър Пловдив и онлайн на Eventim.bg., maskart.bg и grabo.bg. Билетите са с цени 40 лева, 45 лева и са ДВУДНЕВНИ.

Важна информация:

Деца до 7 – годишна възраст влизат без билет, но без право на седящо място. За лица на възраст между 7-18г. входът е с билет и задължително придружени от родител/пълнолетен придружител с редовен билет. Придружителите представят лична карта и билет за събитието, заедно с попълнената „Декларация за придружител*“. Възрастта на децата може да бъде доказана с ученическа лична карта или копие на акт за раждане.

*Декларация за придружител се изисква съобразно чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Тя се отнася за всички лица под 18-годишна възраст и следва да се представи попълнена в 2 екземпляра.