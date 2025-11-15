В акция за засаждане на чинари садят… ясен

Доброволческата инициатива на сдружение „Пловдив за гражданите“ на име „Два чинара“ набира скорост в града със засаждане на дървета на различни места. Похвалната идея за повече дървета обаче представя известен парадокс, тъй като на улица „Авксентий Велешки“ под многозначителна табела за „ЧИНАР“ всъщност е засаден ясен.

Инициативата, която изглежда се опитва да има и образователен ефект с ламинираните надписи, всъщност има контрапродуктивен елемент с изцяло погрешния си текст. В същото време дървесният вид е важен не само заради табелата си, а и заради специфичното място на което се засажда, което, поне по първоначалните обявления от сдружението, се случва след консултация със специалисти.

Така не става ясно доколко са своеволни тези засаждания и има ли наистина експерт, койо да ръководи доброволческата инициатива или тя се води от хора, които не могат да различат чинар от ясен. Ако експертът е казал там да се появи чинар, както казва табелата, защо там е поставено друго дърво?

Разбира се, идеята за засаждане на дървета в града по тротоарите, където има празни места или на други зелени площи с недостатъчно растителност е чудесна, а отделеният труд и време трябва да се подкрепи – но това трябва да става винаги с достатъчно компетентност. Иначе вместо да изпишем вежди, избождаме очи.