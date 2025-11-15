В акция за засаждане на чинари садят… ясен
Доброволческата инициатива на сдружение „Пловдив за гражданите“ на име „Два чинара“ набира скорост в града със засаждане на дървета на различни места. Похвалната идея за повече дървета обаче представя известен парадокс, тъй като на улица „Авксентий Велешки“ под многозначителна табела за „ЧИНАР“ всъщност е засаден ясен.
Инициативата, която изглежда се опитва да има и образователен ефект с ламинираните надписи, всъщност има контрапродуктивен елемент с изцяло погрешния си текст. В същото време дървесният вид е важен не само заради табелата си, а и заради специфичното място на което се засажда, което, поне по първоначалните обявления от сдружението, се случва след консултация със специалисти.
Така не става ясно доколко са своеволни тези засаждания и има ли наистина експерт, койо да ръководи доброволческата инициатива или тя се води от хора, които не могат да различат чинар от ясен. Ако експертът е казал там да се появи чинар, както казва табелата, защо там е поставено друго дърво?
Разбира се, идеята за засаждане на дървета в града по тротоарите, където има празни места или на други зелени площи с недостатъчно растителност е чудесна, а отделеният труд и време трябва да се подкрепи – но това трябва да става винаги с достатъчно компетентност. Иначе вместо да изпишем вежди, избождаме очи.
Един коментар
Не знам какви морални еквилибристики трябва да направиш за да критикуваш саденето на дървета по такъв начин.
Дърветата нямат договор за отразяване най вероятно.