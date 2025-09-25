За първи път в Пловдив започват Дни на аржентинската култура и изкуство
Четиридневният фестивал включва изложби, танци, матинета, четения и концерти
„Пригответе се за четири вълнуващи дни, в които Пловдив ще се превърне в сцена на аржентинската страст, изкуство и култура! Дни, в които ще създадем диалог между културите и вдъхновение за всички възрасти! Това е културно събитие, което ще предостави на жителите и гостите на Пловдив възможността да се потопят в богатството и разнообразието на аржентинската култура. В продължение на четири дни, участниците ще могат да се насладят на множество събития, които ще представят както традиционни, така и съвременни аспекти на Аржентина.“
С това малко въведение, организаторите на новия за град Пловдив проект – „Дни на аржентинската култура и изкуство“ от школата за аржентинско танго Танго Афисионадо канят пловдивчани и гости на града от 25 до 28 септември 2025 да се включат в програмата на фестивала.
Какво ви очаква?
През четирите дни на фестивала ви очакват: изложби, фото разкази, литературни четения, концерти с музиканти от Аржентина и България, пърформанси, уроци по Аржентинско танго и фолклорни танци, милонга… Изкуството ще говори на различни езици – на движението, на образа, на думите и на музиката, а всяко събитие ще ви потопи в духа, страстта и философията на Аржентина.
За кого е това събитие?
Събитието е подходящо за всеки, който обича изкуството и иска да се потопи в духа на Аржентина – независимо дали е напълно начинаещ, любопитен откривател или вече запален почитател. Ученици, младежи, творци, танцови общности и всички, които търсят вдъхновение и нови преживявания, ще открият нещо за себе си в тези четири дни, изпълнени с ритъм, цвят и емоция.
ПРОГРАМА:
25.09.2025 / четвъртък
18:30 часа – Откриване Флашмоб / Дефиле Джумаята – Начало с танцова демонстрация
*Локация: Площад Централен – танцова демонстрация
19:30 часа – Представяне на художника Jorge Pogorelski от Мата Джорева
*Локация: Пловдивски Културен Институт
26.09.2025 / петък
19:30 часа – Изложба Фото-Разказ: „Аржентина – различна, интересна, завладяваща, вдъхновяваща“
Концерт “По стъпките на тангото” – Ед Лопес и Мартин Пердомо от Аржентина
*Локация: Открита сцена на Stage Park
27.09.2025 / събота
11:00 часа – Танго за начинаещи с клуб „Танго Афисионадо“ – безплатен урок
13:00 часа – Танго за средно ниво/напреднали с Марсела Лопес и Мартин Акоста – Техника за двойки: Свързване и интерпретация
14:15 часа – Танго за средно ниво/напреднали с Марсела Лопес и Мартин Акоста – Техника за двойки: Хиро и Сакади в близка прегръдка
19:30 часа – Концерт на Фатима Ел Кощ
21:00 – 01:30 часа – Милонга
=> Танго шоу с Лаура Рускони и Марио Бурнисен
*Локация: Пловдивски Културен Институт
Цени, при предварителна регистрация и плащане:
1 урок – 25 лв. / 12,78 EUR
Вход милонга – 25 лв. / 12,78 EUR
4 урока и милонга – 100 лв. / 51,10 EUR
Цени на място:
1 урок – 30 лв. / 15,33 EUR
Вход милонга – 30 лв. / 15,33 EUR
28.09.2025 / неделя
13:00 часа – Аржентински фолклорни танци – Чакарера с Марсела Лопес и Мартин Акоста
14:15 часа – Аржентински фолклорни танци – Замба с Марсела Лопес и Мартин Акоста
16:30 часа – Литературно матине:
=> Литературно четене – среща с творчеството на Хорхе Луиз Борхес с Нелиан Николова
=> Интерактивна лекция „История на Аржентинското танго”с Мата Джорева
=> Литературно четене – среща с творчеството на Хорхе Букай с Нелиан Николова
19:30 часа – Концерт на „Tango Cats“
*Локация: Пловдивски Културен Институт
Проектът на ТАНГО АФИСИОНАДО се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2025г.
Реализира се в партньорство с Пловдивски Културен Институт, FURNA art & culture (Австрия).