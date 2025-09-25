За първи път в Пловдив започват Дни на аржентинската култура и изкуство

Четиридневният фестивал включва изложби, танци, матинета, четения и концерти

„Пригответе се за четири вълнуващи дни, в които Пловдив ще се превърне в сцена на аржентинската страст, изкуство и култура! Дни, в които ще създадем диалог между културите и вдъхновение за всички възрасти! Това е културно събитие, което ще предостави на жителите и гостите на Пловдив възможността да се потопят в богатството и разнообразието на аржентинската култура. В продължение на четири дни, участниците ще могат да се насладят на множество събития, които ще представят както традиционни, така и съвременни аспекти на Аржентина.“

С това малко въведение, организаторите на новия за град Пловдив проект – „Дни на аржентинската култура и изкуство“ от школата за аржентинско танго Танго Афисионадо канят пловдивчани и гости на града от 25 до 28 септември 2025 да се включат в програмата на фестивала.

Какво ви очаква?

През четирите дни на фестивала ви очакват: изложби, фото разкази, литературни четения, концерти с музиканти от Аржентина и България, пърформанси, уроци по Аржентинско танго и фолклорни танци, милонга… Изкуството ще говори на различни езици – на движението, на образа, на думите и на музиката, а всяко събитие ще ви потопи в духа, страстта и философията на Аржентина.

За кого е това събитие?

Събитието е подходящо за всеки, който обича изкуството и иска да се потопи в духа на Аржентина – независимо дали е напълно начинаещ, любопитен откривател или вече запален почитател. Ученици, младежи, творци, танцови общности и всички, които търсят вдъхновение и нови преживявания, ще открият нещо за себе си в тези четири дни, изпълнени с ритъм, цвят и емоция.

ПРОГРАМА:

25.09.2025 / четвъртък

18:30 часа – Откриване Флашмоб / Дефиле Джумаята – Начало с танцова демонстрация

*Локация: Площад Централен – танцова демонстрация

19:30 часа – Представяне на художника Jorge Pogorelski от Мата Джорева

*Локация: Пловдивски Културен Институт

26.09.2025 / петък

19:30 часа – Изложба Фото-Разказ: „Аржентина – различна, интересна, завладяваща, вдъхновяваща“

Концерт “По стъпките на тангото” – Ед Лопес и Мартин Пердомо от Аржентина

*Локация: Открита сцена на Stage Park

27.09.2025 / събота

11:00 часа – Танго за начинаещи с клуб „Танго Афисионадо“ – безплатен урок

13:00 часа – Танго за средно ниво/напреднали с Марсела Лопес и Мартин Акоста – Техника за двойки: Свързване и интерпретация

14:15 часа – Танго за средно ниво/напреднали с Марсела Лопес и Мартин Акоста – Техника за двойки: Хиро и Сакади в близка прегръдка

19:30 часа – Концерт на Фатима Ел Кощ

21:00 – 01:30 часа – Милонга

=> Танго шоу с Лаура Рускони и Марио Бурнисен

*Локация: Пловдивски Културен Институт

Цени, при предварителна регистрация и плащане:

1 урок – 25 лв. / 12,78 EUR

Вход милонга – 25 лв. / 12,78 EUR

4 урока и милонга – 100 лв. / 51,10 EUR

Цени на място:

1 урок – 30 лв. / 15,33 EUR

Вход милонга – 30 лв. / 15,33 EUR

28.09.2025 / неделя

13:00 часа – Аржентински фолклорни танци – Чакарера с Марсела Лопес и Мартин Акоста

14:15 часа – Аржентински фолклорни танци – Замба с Марсела Лопес и Мартин Акоста

16:30 часа – Литературно матине:

=> Литературно четене – среща с творчеството на Хорхе Луиз Борхес с Нелиан Николова

=> Интерактивна лекция „История на Аржентинското танго”с Мата Джорева

=> Литературно четене – среща с творчеството на Хорхе Букай с Нелиан Николова

19:30 часа – Концерт на „Tango Cats“

*Локация: Пловдивски Културен Институт

Проектът на ТАНГО АФИСИОНАДО се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2025г.

Реализира се в партньорство с Пловдивски Културен Институт, FURNA art & culture (Австрия).