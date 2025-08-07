Тази вечер – голям рок концерт под звездите

Б.Т.Р. превземат Античния театър в Пловдив

Тази вечер, 7 август (четвъртък), от 21:00 часа, сцената на Античния театър в Пловдив ще бъде разтърсена от мощното звучене на Б.Т.Р. – една от най-обичаните рок банди в България! Концертът е част от голямото им лятно турне за 2025 г., което преминава през най-големите градове в страната.

След успешния старт в Русе и над два часа мощен рок заедно с легендите от „Ахат“, турнето на Б.Т.Р. продължава с пълна сила. „Ахат“ ще бъдат специални гости и тази вечер в Пловдив. Музикантите са подготвили уникална програма, с интерпретации на хитовете на Б.Т.Р. и Ахат, и със и съвместни изпълнения на вокалите – Наско и Звезди. Публиката отново ще стане свидетел на общи изпълнения между двете групи, както се случи с епичния старт на турнето в Русе и съвместна версия на „Вяра“. Сетлистът включва над 20 песни, сред които любими хитове.

Билети все още могат да бъдат закупени от Билетен център пред Община Пловдив, както и онлайн в платформите EVENTIM и ticket.bg.

Не пропускайте едно от най-големите музикални събития на лятото – Б.Т.Р. и „Ахат“ на живо под открито небе, в сърцето на Пловдив! Готови ли сте за рок вечер, която ще се помни дълго?