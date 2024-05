Какво да правим в Пловдив (03.05 – 09.05)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

03 май

Празничен ТУРНИР ПО БЕЛОТ / Offline Café

На Разпети Петък ще разперим ръка за всичко коз, защото провеждаме редовния си турнир по Белот.

Ако имате партньор, с който обичате да се карате, празничното издание на белот е перфектния момент да се помирите и да пробвате за пръв път да не стигате до бой.

Запишете се за турнира ни по белот този петък от 19:30

Вход: 5 лв / човек

Offline Café

19:30 часа

Ukrainian Rave party at Bally Club

На 3 май ви каним на първото Ukrainian Rave party в Bally Club! Очакваме всички за една луда вечер с хубава музика и много питиета.

Не се колебайта да заповядате, ако не сте от Украйна, подготвили сме ви уникален подбор от много жанрове и различна музика – techno, dnb, rap, rock, pop, hip-hop, trap и други.

Вход: 15 лева

Bally Club

22:00 часа

04 май

Easter Madness at Bally Club

Заповядайте на 4 май, да посрещнем Великден, в Bally Club и се насладете на якия подбор на #Jorjinho, #Paff & #Shishkaveli



Очакваме те за една неповторима вечер!

Започваме долу под клуба на улицата от 19:00 часа и след това продължаваме горе!

Bally Club

19:00 часа

Julieta Intergalactica

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Have a listen at:

www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

Club Fargo

21:00 часа

FRONTMEN’S NIGHT || Bee Bop Café || 03.05.24

Превърналият се в любим формат „Frontmen’s Night“ отново ще се състои на сцената на Bee Bop Café

Този път, в компанията на фронтмените Методи Кръстев (No More Many More) и Виктор Стамболов (ГАБАНА ) присъстват талантливата дама – Анна-Мария Въртовска ,заедно с китариста Димитър Дойчев от група Bandanna

Вход: 15 лв

Bee Bop Café

21:00 часа

05 май

PINK TSONK & SUNSHINE || Easter Special || 05.05.24

Този Великден, за пръв път в Bee Bop Café, зад пулта ще се развихрят power дуото Pink Tsonk & Sunshine , които ще представят част то своята винил колекция.

Рап, денс, диско, поп, 80-те и още куп стилове, хитове, епохи и любими ритми ще ни разтанцуват на ул.Гладстон 1 (първи етаж).

Партито започва по светло още от 18:30ч. навън и вещае една дъъълга вечер. Put on your dancing shoes!

Bee Bop Café

18:30 часа

06 май

„НЕВЕРНИКЪТ“ || Премиерна прожекция в Bee Bop Café

„Оглушително ли е мълчанието на камбаните?

Един неверник търси отговор на въпроса под купола на опустошения храм. А един художник дава решение на загадката с четката си. Доброто има юмруци, а вярата винаги има камбанария.“

Навръх Гергьовден ви каним в Bee Bop Café, където ще се състои премиерната прожекция на новия документален късометражен филм “Неверникът”.

Главни действащи лица са любими образи от града под тепетата. Пред обектива застават журналистът Ивайло Дернев, художникът Атанас Хранов и Делко – Клисаря

Режисьор на лентата е актрисата Таня Костадинова, която дебютира зад камера.

“Неверникът” е филм за пътя на Аз-а към вярата… или безверието. За пътя към вярата в „онова горе”, но и във вярата в църквата и нейните представители.

През съдбата на един изоставен вековен храм, „Неверникът” надниква в главите на невярващия в църковната власт журналист Ивайло Дернев и чувстващият необходимост от институцията именит художник Атанас Хранов.

Филмът търси звука на църковната камбана в село Черноземен, но дали го чува…

Този звук иска да чуе и клисарят Делко, който мечтае да удари камбаната от повече от десетилетие, но не може, тъй като камбанарията може да се срути върху му.

“Неверникът” е филм за избора на морални и духовни темели. Филм за разрухата, за тишината. Но и филм за

духа,за силата на доброто, за надеждата.

Филм за Вярата.

Bee Bop Café

19:00 часа

