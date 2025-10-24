ГЕРБ оттегля предложението за „такса водомер“

ГЕРБ ще оттегли приетото на първо четене предложение на Министерския съвет и регионалното министерство за въвеждане на „такса водомер“ в Закона за водоснабдяването и канализацията. Вместо това партията ще предложи цената на водата да се определя според реалното потребление – с непроменена тарифа до 10 куб. метра месечно и по-висока цена за по-големи количества.

Председателят на парламентарната комисия по регионално развитие Николай Нанков заяви във видео обръщение, че законопроектът е бил „неразбран и недобре представен“ от МРРБ пред обществото. Според него новата схема е целяла да обхване собствениците на повече от едно жилище, а не всички домакинства.

След общественото недоволство срещу идеята за „такса водомер“, Нанков подчерта, че промените няма да засегнат хората, които обитават основните си жилища. Той допълни, че сегашната система е несправедлива, тъй като богатите, които пълнят басейни, плащат същата цена за вода като социално уязвимите граждани.