Моторист е с опасност за живота след катастрофа на пътя Пловдив-Асеновград

Моторист е с опасност за живота след катастрофа вчера на пътя Пловдив – Асеновград. На получения около 16 ч. сигнал се отзовал екип на сектор „Пътна полиция“.

Проверката установила, че в спрял в колона лек автомобил „Рено“ отзад се блъснал мотоциклет „Ямаха“, чийто 66-годишен водач е транспортиран в болница със сериозни наранявания. От пострадалия е взета кръвна проба за химически анализ, а тестът с дрегер на шофьора на колата е отрицателен. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.