Туристическият бранш със сериозни притеснения за еврото около Нова година

Туристическият бизнес в Банско има сериозни притеснения за начина на разплащане и отчитане на приходите в дните около Нова година. Бизнесът настоява за среща с експерти от ресорното министерство и Националната агенция за приходите, пише pariteni.com.

Туристическият бранш е първият, който ще поеме тежестта при преминаването от лева в евро и то в дните, когато е пълно с туристи, а банките не работят. Хотелиери и ресторантьори в Банско имат редица конкретни въпроси, споделя Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес.

„Представете си в 12 без 1 плащате сметките в лева, след това в евро, колко евро трябва да имаме, не знаем. Дали, пък, да ги събираме, едно портмоне с евро, едно с левове. Второто, което е, колко кеш трябва да имаме. Можем ли да го предвидим, тъй като банките не работят, а и, съответно, наказанията са сериозни и това силно ни тревожи. Не сме готови“, обясни той.

Бизнесът очаква отговорите на тези въпроси на среща с експерти от държавните институции.

„Поискахме помощ от Министерството на туризма, заедно с представители на НАП, да дойдат, да внесат малко по-голямо спокойствие. Тя е насрочена за след около две седмици, в които да имаме време след това да се подготвим“, посочи още Бистрин.

Въпреки тревогите с днешна дата, туристическият бранш в Банско е убеден, че влизането на България в еврозоната има огромен ефект върху най-силната индустрия у нас.