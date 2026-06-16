Майката на скалпирания Адриан даде показания в съда

Делото за насилието над малкия Адриан от Пловдив навлезе в нов етап, след като майката на момчето беше разпитана в Районния съд. Заседанието продължи няколко часа, като жената разказа пред магистратите за периода, през който според обвинението детето е било подложено на системно малтретиране.

Нейните показания са сред ключовите доказателства по процеса срещу Петър Чернев. Майката вече не е подсъдима по делото, след като по-рано е постигнала споразумение с прокуратурата, но остава важен свидетел за изясняване на случилото се.

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Според представители на страните по делото в разказа ѝ са били отчетени известни разминавания в детайлите, което според тях е обяснимо предвид изминалото време и продължителния период, за който се отнасят събитията. Въпреки това не са се появили съществени противоречия, които да променят основната линия на обвинението.

Процесът продължава с разпити на други свидетели, а едно от най-очакваните заседания предстои. Съдът планира да изслуша самия Адриан, както и неговия баща, който в момента се грижи за детето в Германия. Обсъжда се възможността това да стане чрез видеоконферентна връзка, но засега предпочитаният вариант е двамата да се явят лично пред магистратите.

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Според обвинителния акт Чернев е упражнявал продължително физическо и психическо насилие над момчето в продължение на няколко месеца. Разследването твърди, че детето е било подлагано на побои, унижения и заплахи. Случаят предизвика широк обществен отзвук заради тежките травми, които момчето е получило и последвалото му продължително лечение.

След преживяното Адриан е преминал през множество медицински интервенции и продължава да получава специализирана подкрепа. Очаква се именно неговият разказ пред съда да бъде сред най-важните моменти в процеса.