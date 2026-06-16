„Българското правителство поставя началото на истинската прозрачност в публичните финанси, без която няма как да има добро управление и борба с корупцията. Само месец след началото на мандата вече има система, която ясно показва къде отиват парите на държавата“. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното официално представяне на Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА) – нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

„Към момента бързият преглед показва, че най-много поръчки е провеждала АПИ, следвана от транспортното министерство, „Булгартрансгаз“, общините Бургас и Варна, както и Пловдив. Община Кърджали пък е разходвала най-много средства – малко на 106 млн. евро“, каза министърът на иновациите Иван Василев.

Системата показва, че в периода от март 2020г. до юни 2026г. са проведени 866 процедури на обща стойност 352 милиона евро. Изпълнителите по тях за 390 различни компании, като 31,9% е делът на финансиране на поръчките от ЕС. От списъка стават и към кои изпълнители се разпределят най-много, като почти всички от тях са работят по големите инфраструктурни обекти, където общината е разпределила общо 230 милиона евро. Изключение в Топ 7 прави само консорциума, който обслужва линиите от градския транспорт. Първенец е фирма ПИМК с изпълнението на стадион „Христо Ботев“. Втора е компанията ИСА 2000, а трето е дружеството Архцентър-А. Следват Запрянови 03, ДЗЗД „Градски транспорт Пловдив-2020“ и Парсек Груп.

Премиерът Румен Радев отбеляза, че вече е в ход реализирането на поетия ангажимент да бъде въведена прозрачност в публичните ресурси, да се отреже достъпът на олигархията до тях и да се въведат механизми против повторното им завладяване.

„Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс“, заяви Радев и изрази увереност, че системата ще бъде изключително полезна не само за министерствата, но също за общините, за фирмите, за обществото, за медиите и най-вече за контролните органи.

Платформата предоставя достъп до данни за 193 019 договора на обща стойност над 50 млрд. евро, сключени от 4 440 институции за периода 2020–2026 г, като данните продължават да се обновяват ежедневно и занапред. Достъпът е напълно безплатен, без регистрация, с лесна потребителска навигация и се намира на адрес sigma.midt.bg.

Като следваща стъпка министър-председателят посочи въвеждането на повече прозрачност по отношение на вътрешно ведомствените разплащания, които също не са малко. Като пример Радев посочи земята от 68 декара за 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“, оценена вътрешно ведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Тези пари, придвижвайки се вътре в системата, реално е трябвало да стигнат до определена фирма, което не се случва поради повдигането на въпроса.

„Ние ще направим така, че всички тези вътрешно ведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат в системата“, добави премиерът.

Надграждането на системата ще продължи с възможност за предупреждение в случай на фаворизиране на обществените поръчки, а при свързването с други държавни регистри ще се прави проверка и за свързани лица, каквито има в немалко случаи. Последната фаза е автоматичната проверка за завишени цени по обществените поръчки.

Премиерът Румен Радев поздрави екипа на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за свършената работа. „Основите са поставени“, изтъкна Радев и изрази надежда в лицето на медиите държавата да има силен съюзник за пресичането на всички негативни явления, касаещи публичните финанси.