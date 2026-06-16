Община Пловдив е провела обществени поръчки за 352 млн. евро за 6 години
„Българското правителство поставя началото на истинската прозрачност в публичните финанси, без която няма как да има добро управление и борба с корупцията. Само месец след началото на мандата вече има система, която ясно показва къде отиват парите на държавата“. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното официално представяне на Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА) – нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
„Към момента бързият преглед показва, че най-много поръчки е провеждала АПИ, следвана от транспортното министерство, „Булгартрансгаз“, общините Бургас и Варна, както и Пловдив. Община Кърджали пък е разходвала най-много средства – малко на 106 млн. евро“, каза министърът на иновациите Иван Василев.
Системата показва, че в периода от март 2020г. до юни 2026г. са проведени 866 процедури на обща стойност 352 милиона евро. Изпълнителите по тях за 390 различни компании, като 31,9% е делът на финансиране на поръчките от ЕС. От списъка стават и към кои изпълнители се разпределят най-много, като почти всички от тях са работят по големите инфраструктурни обекти, където общината е разпределила общо 230 милиона евро. Изключение в Топ 7 прави само консорциума, който обслужва линиите от градския транспорт. Първенец е фирма ПИМК с изпълнението на стадион „Христо Ботев“. Втора е компанията ИСА 2000, а трето е дружеството Архцентър-А. Следват Запрянови 03, ДЗЗД „Градски транспорт Пловдив-2020“ и Парсек Груп.
Премиерът Румен Радев отбеляза, че вече е в ход реализирането на поетия ангажимент да бъде въведена прозрачност в публичните ресурси, да се отреже достъпът на олигархията до тях и да се въведат механизми против повторното им завладяване.
„Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс“, заяви Радев и изрази увереност, че системата ще бъде изключително полезна не само за министерствата, но също за общините, за фирмите, за обществото, за медиите и най-вече за контролните органи.
Платформата предоставя достъп до данни за 193 019 договора на обща стойност над 50 млрд. евро, сключени от 4 440 институции за периода 2020–2026 г, като данните продължават да се обновяват ежедневно и занапред. Достъпът е напълно безплатен, без регистрация, с лесна потребителска навигация и се намира на адрес sigma.midt.bg.
Като следваща стъпка министър-председателят посочи въвеждането на повече прозрачност по отношение на вътрешно ведомствените разплащания, които също не са малко. Като пример Радев посочи земята от 68 декара за 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“, оценена вътрешно ведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Тези пари, придвижвайки се вътре в системата, реално е трябвало да стигнат до определена фирма, което не се случва поради повдигането на въпроса.
„Ние ще направим така, че всички тези вътрешно ведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат в системата“, добави премиерът.
Надграждането на системата ще продължи с възможност за предупреждение в случай на фаворизиране на обществените поръчки, а при свързването с други държавни регистри ще се прави проверка и за свързани лица, каквито има в немалко случаи. Последната фаза е автоматичната проверка за завишени цени по обществените поръчки.
Премиерът Румен Радев поздрави екипа на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за свършената работа. „Основите са поставени“, изтъкна Радев и изрази надежда в лицето на медиите държавата да има силен съюзник за пресичането на всички негативни явления, касаещи публичните финанси.
2 коментари
Захлебих
Има ли поне една фирма спечелила обществена поръчка, на която да не предоставен терен за изграждане на огромен жилищен блок или комплекс?
Пътя на парите трябва да се проследи. За унищожаването на дребния бизнес също не се споменава.