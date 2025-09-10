Ден на баскетболните герои в Пловдив

Баскетболен клуб Локомотив Пловдив кани всички деца и техните семейства на специален празник – „Ден на баскетболните герои“. Събитието ще се проведе в неделя, 28 септември 2025 г., след 14:00 ч. в зала „Сила“, гр. Пловдив.

В рамките на следобеда залата ще се изпълни със смях, игри и спортен дух. Малките шампиони ще имат възможност да се включат в баскетболни забавления, да се запознаят с играчите от мъжкия отбор на Локомотив Пловдив и да тренират рамо до рамо с треньорите от Детско-юношеската школа.

Инициативата има за цел да вдъхнови децата, да насърчи любовта им към спорта и да ги направи част от голямото баскетболно семейство на Локомотив Пловдив. Очакват ги нови приятелства, незабравими емоции и атмосфера, която ще помнят дълго.

Дата: неделя, 28 септември 2025 г.

Начало: 14:00 ч.

Място: зала „Сила“, гр. Пловдив

Всеки малък шампион е добре дошъл – защото топката зове, а баскетболът е за всички!