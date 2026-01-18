Времето в Пловдив на 18 януари 2026 г.

Днес времето в Пловдив ще бъде много студено. По данни на НИМХ за региона е обявен жълт код за ниски температури.

Минималните температури в сутрешните часове ще са между минус 14 и минус 9 градуса. През деня ще остане студено, като максималните температури ще бъдат отрицателни.

Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Очаква се образуване на слана, което създава предпоставки за хлъзгави участъци по пътищата и тротоарите, особено в ранните часове.

Метеоролозите предупреждават за риск от измръзване при продължителен престой на открито и препоръчват повишено внимание.

Снимка: Александра Тороманова