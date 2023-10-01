Христо Стоичков с поздрав към учениците от ТЕТ-а
В Професионалната гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ в Пловдив Европейски ден на спорта премина под мотото „Спорт без отпадъци“.
През целия ден дворът на гимназията беше изпълнен с ученици и учители, които с удоволствие се включваха в подготвените разнообразни дейности. Началото бе поставено с флашмоба „Спорт“ и акцията „Да поведем хорото“, където се съчетаха спортната активност и традиционното българско хоро. Програмата продължи с баскетболен мач, физзарядка и волейбол. След тях се проведе и традиционният футболен мач, състояха се и няколко щафетни игри с балони, както и турнир по тенис на маса. Изигра се и волейболната среща „Всички сме равни в спорта“, на която отборите на учителите и учениците от XIIа премериха сили, но за поредна година опитът каза думата си и учителите извоюваха победата.
В ранния следобед няколко доброволци от XIи клас и училищният психолог Гергана Начева отключиха сърцето „Капачки за бъдеще“ и подготвиха за предаване събираните старателно от учениците пластмасови капачки, а в часа на класа на VIIIз клас г-жа Начева и Даниела Маринова от IXб клас представиха презентацията „Здраво тяло и чиста планета“. През целия ден течеше и акцията „Училището разкраси, отпадъците събери“, по време на която класните ръководители заедно с класовете си почистваха двора и сградата.
Специален поздрав ПГЕЕ получи от футболната легенда Христо Стоичков.
„Никога не се отказвайте. Аз не се отказах и постигнах всичко, което беше начертано в моя път като футболист. Желая ви още много здраве, щастие и винаги да бъдете номер едно!“, обърна се към възпитаниците на гимназията световноизвестният пловдивски футболист.
А през целия ден провежданите инициативи бяха активно отразявани в социалните мрежи.
За пореден път ПГЕЕ успява да обедини полезното с приятното и да вдъхнови своите ученици да преоткрият удоволствието от спорта и неговите ползи, както и да ги мотивира да се грижат за опазването на околната среда и да се борят за една по-чиста природа, за да бъдат пример и да покажат как с мисъл и отговорност човекът може да промени света и да го превърне в по-добро място за живот.
76 коментари
Grandpasha giris adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. Sorunsuz giris yapmak icin t?kla https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu bu sitede.
Gençler, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Giremeyenler buradan giriş yapabilir Grandpashabet Apk
Grandpashabet giris linki laz?msa iste burada. H?zl? erisim icin Grandpashabet Apk Yuksek oranlar burada.
Gençler, Grandpashabet son linki açıklandı. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir Grandpashabet Mobil
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten giriş yapabilir Grandpashabet Güncel
Matbet giris adresi laz?msa dogru yerdesiniz. Mac izlemek icin t?kla: https://matbet.jp.net/# Yuksek oranlar bu sitede. Arkadaslar, Matbet son linki belli oldu.