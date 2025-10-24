Български артисти обединяват сили в благотворителна инициатива за събиране на средства за операцията на сина на покойния художник Геракси Гераксиев. Кампанията е организирана от AApree Artstudio и художника Евгений Петров, който обяви търг с творби на трима автори – Евгений Петров, Аглика Петрова и Петър Величков.

Сред произведенията са „Ноктюрно“ (55/30 см) от Евгений Петров, „Ореховско утро“ (60/35 см) от Аглика Петрова и „Земя и въздух“ (41/27 см) от Петър Величков. Началната цена за всяка картина е 500 лв., а стъпката за наддаване – 100 лв.

Всички събрани средства ще бъдат предоставени лично на съпругата на художника Ваня Гераксиева или преведени по банковата сметка на техния син Анастас Гераксиев Гераксиев:

IBAN: BG17STSA93000030650232

BIC: STSABGSF

Търгът ще приключи на 26 октомври 2025 г. в 18:00 ч. Организаторите отправят апел към всички, които имат възможност и желание, да подкрепят каузата и да помогнат на семейството на талантливия художник.