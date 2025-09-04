Апелативният съд в Пловдив отказа да предаде българин на германските власти

Магистратите приеха, че случаят касае гражданско-правни отношения, а не престъпление



Апелативният съд – Пловдив отмени решение на Окръжния съд в Пазарджик и отказа да предаде българския гражданин Е.К. на властите в Германия.

Мюнхенският районен съд беше издал Европейска заповед за арест срещу него с цел наказателно преследване за обсебване и злоупотреба с обществено доверие. Според документите, Е.К. е сключил договор за кредит с германска финансова институция за покупка на автомобил, който е бил даден като обезпечение. След просрочие на плащане договорът е прекратен, а колата е обявена за издирване и впоследствие предадена на компетентните органи.

Първоинстанционният съд в Пазарджик прие, че описаното деяние съответства на престъпления по българското законодателство и допусна предаването на Е.К.

Апелативният съд обаче посочи, че случаят касае гражданско-правни отношения, а не престъпление по Наказателния кодекс. Съдът подчерта, че използването на наказателното право за уреждане на подобни спорове е недопустимо и прие, че няма основания за изпълнение на Европейската заповед за арест.

Решението на апелативния съд е окончателно.