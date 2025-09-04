Катастрофа затвори временно пътя между Дъбене и Войнягово

Движението по пътя между селата Дъбене и Войнягово е временно ограничено в двете посоки заради катастрофа, станала в района на мост над река Стряма. Ограничението е въведено за извършване на оглед и изясняване на обстоятелствата около инцидента.

По първоначални данни, подадени след 14:00 ч., лек автомобил БМВ, управляван от 18-годишен младеж с шофьорска книжка от няколко месеца, е навлязъл в насрещната лента и се е сблъскал с товарен автомобил „Ивеко“.

Шофьорите на двете превозни средства – 18-годишният водач на колата и 46-годишният шофьор на камиона – са транспортирани в болница за медицински прегледи.

Алкохолните проби и на двамата са отрицателни.