Запрянов: Иран е изстрелял ракети към Турция

Иран е изстрелял балистични ракети към Турция в сряда. Това „коренно променя“ оценката на българското министерство на отбраната за конфликта и затова военният министър Атанас Запрянов предлага спешно свикване на Съвета по сигурността, пише Свободна Европа.

Това каза самият Запрянов на брифинг в сряда. Думите са първото официално съобщение за иранска атака към Турция. Досега такава информация не е публикувана от световните агенции.

На въпрос на Свободна Европа от пресцентъра на военното министерство отказаха да дадат повече информация, като казаха, че единственото, което могат да съобщят към момента, е било казано от Запрянов. Впоследствие на сайта си от институцията добавиха, че данните за атаката са „по предварителна информация, която се уточнява“.

Новината идва на фона на продължаващите вече пети ден военни действия в Близкия изток, след като в събота САЩ и Израел започнаха въздушна кампания срещу Иран. Режимът в Техеран отговори с комбинирани атаки с дронове и ракети по цели в целия Персийски залив, Йордания и Кипър.

„Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран“, каза сега министърът на отбраната Атанас Запрянов.

„Изстреляните балистични ракети от територията на Иран към Турция – натовска държава, както и провокацията от преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър – променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, добави Запрянов.

По думите му в 13 ч ще има спешно заседание в Министерството на отбраната, на което ще се направи анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече е излязъл извън рамките на САЩ-Израел-Иран.

Освен това Запрянов е предложил на премиера да свика спешно и Съвета по сигурността, за да „се вземат съответните държавни решения“.

По-рано в събота се проведе заседание на Съвета по сигурността, след което беше съобщено, че службите за сигурност на военното министерство не разполагат с данни за потенциални заплахи за България, които биха могли да произтекат от конфликта срещу Иран.

Тогава Запрянов каза, че няма пряка военна заплаха за България, тя не участва в конфликта и че оценката на правителството и службите е, че „не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция“.

Впоследствие в понеделник конфликтът стигна и до Европа – тогава кипърското правителство съобщи, че два дрона, насочени към британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър), са били неутрализирани. Става дума за ирански дронове „Шахед“.