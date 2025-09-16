Актьорът Робърт Редфорд почина 

Актьорът, режисьор и продуцент Робърт Редфорд е починал на 89-годишна възраст в дома си в Сънданс, щата Юта, съобщиха световните медии.

Редфорд е известен с емблематични роли във филми като „Буч Касиди и Сънданс Кид“ и „Всички президентски мъже“, както и с режисьорския си дебют „Обикновени хора“, спечелил четири „Оскар“-а. В кариерата си той се утвърждава като един от най-влиятелните американски актьори и режисьори на ХХ век.

През 1981 г. основава Sundance Institute и едноименния филмов фестивал, превърнал се в световна сцена за независимо кино. Освен с артистичните си постижения, Редфорд е запомнен и с активната си обществена и екологична дейност.

Неговата харизма, талант и отдаденост го превърнаха в символ на златната епоха на Холивуд и двигател на модерното кино.

Снимка: NEWSMAX