Площадка по безопасност на движението бе открита в Централен

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ при областната дирекция на МВР комисар Красимир Аргиров и заместник-кметът на район „Централен“ Цветелина Пенева прерязаха лентата на площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата в ОУ „Кочо Честеменски“ в Пловдив на 15 септември. С новата придобивка, в обезопасена среда, децата от начален етап на образование ще имат възможност ежегодно да учат правилата за движение и основните пътни знаци. Предвижда се на нея да се организират ролеви и ситуационни игри, състезания, викторини и открити уроци, на които да участват и полицейски служители.

Официалната церемония преди първия звънец за новата учебна започна с водосвет, отслужен от отец Георги от православен храм „Свети Николай“. На нея присъстваха представители от ръководството на училището, преподаватели, ученици и родители.

Събитието съвпада с началото на обявената от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL Седмица за превенция на детската пътна безопасност (15-21 септември), която е насочена към формиране на правилно поведение на подрастващите на пътя и недопускане на произшествия с тяхно участие.