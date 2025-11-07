3 любими места на пловдивчани за храна за вкъщи

Понякога няма нищо по-хубаво от това някой друг да сготви вместо нас, особено когато резултатът е ароматен, домашен и приготвен с внимание.

Ето нашите предпочитани три места в Пловдив, в които храната за вкъщи не е просто „бързо решение“, а истинско удоволствие.

Lauta Grill

На няколко крачки от парк „Лаута“ се усеща ароматът на нещо, което всички чревоугодници обожават – прясно месо, жар и домашен вкус. Това е Лаута Грил – място, където храната се приготвя пред клиента, без тайни и без компромис с качеството.

Заведението има два обекта – в жк Тракия, само на 50 метра от парка, дал името си на марката, и на Кукленско шосе. Първият работи вече пет години, а вторият – две. И на двете места се залага на отворена кухня, собствени продукти и домашни рецепти на ястия, които всички обичаме и сме похапвали още от детството си.

Предложенията включват както месо, приготвено на скара, така и готвени неща, които може да похапнете в заведението или да вземете за вкъщи. Всичко се приготвя на място, като за целта се използва единствено и само прясно месо. Каймата за рецептите се подготвя и мели тук, а всичко нужно се разфасова в обекта.

Food Shop

Всичко започва преди повече от 20 години с едно малко магазинче край пътя между село Калековец и индустриална зона Стряма. Точно там се ражда идеята за Food Shop – място, където можеш да вземеш топла, домашно приготвена храна, дори когато си на път.

Днес брандът има пет локации – в Калековец, Граф Игнатиево, два обекта на Брезовско шосе и един на бул. „Никола Вапцаров“, а съвсем скоро ще отвори врати и най-големият Food Shop досега.

Менюто остава вярно на българската традиция – салати, супи, готвени ястия и легендарните „ретро“ кюфтета и кебапчета. Някои от обектите имат и малки салони за хранене, но повечето клиенти избират храната в кутия – удобна, вкусна и достъпна.

Манджаре

На ул. „Янко Сакъзов“ 4, до Художествената гимназия, вече втора година се е настанило едно симпатично и уютно място – Манджаре. Отначало собствениците му стартират с каравана за бургери на морето през летния сезон, но когато се прибират в града, решават да заложат на топлата и готвена храна.

Менюто е разнообразно, но с акцент върху българската кухня. Мусаката и пилето с ориз са фаворити и се приготвят всеки ден, но наред с тях клиентите обожават лазанята и тирамисуто.

Обстановката е в италиански стил, а името на заведението е лека заигравка с италианския глагол „хапвам“ (mangiare) и звучната българска думичка „манджа“.

На място има възможност за сядане вътре и отвън, но винаги може да си вземете храната и за вкъщи, или да поръчате до дома с доставка.

Ако обичате домашните гозби, но не ви остава време да готвите – тези три места ще ви напомнят защо простите, добре приготвени ястия са винаги вкусни и питателни.