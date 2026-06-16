Бродуейски класики ще звучат под звездите в „Западен“

Парк „Ружа“ ще посрещне на 20 юни (събота) от 19:00 часа едно от най-очакваните музикални събития в програмата на проекта „Творчески уикенди в квартал Западен: Изкуство през лятото в парк Ружа“.

Музикално-артистичен Форум „Пловдив“ ще представи концерта за глас и пиано „Малката песен в големия Бродуей“ – изискана музикална вечер, вдъхновена от непреходната красота на творчеството на Джордж и Айра Гершуин и от най-обичаните страници на световния мюзикъл.

На сцената ще се срещнат едни от най-ярките имена на българското музикално изкуство – Елена Чавдарова-Иса, солист на Държавна опера – Пловдив и носител на отличието „Златна лира“, Гергана Русекова, солист на Софийската опера и балет, Стефан Петков, солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, и Камен Курдов – един от най-обичаните български тенори. На рояла ще им партнират уважаваните концертни пианисти доц. д-р Надежда Кузманова, Маринела Маринова, Милена Начева и Ваня Балева.

Със своята богата творческа биография и впечатляващи сценични изяви в България и по света, артистите на Музикално-артистичен Форум „Пловдив“ обещават вечер, в която елегантността на класическата вокална традиция ще срещне магията на Бродуей под откритото небе.

Концертът е част от проекта „Творчески уикенди в квартал Западен: Изкуство през лятото в парк Ружа“, реализиран от Сдружение „Кей-Търн“ в партньорство с район „Западен“ – Община Пловдив. Инициативата е още една стъпка в последователната политика за утвърждаване на парк „Ружа“ като привлекателно пространство за култура, срещи с изкуството и достъп до събития с висока художествена стойност за жителите и гостите на Пловдив.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2026 година.