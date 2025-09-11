„Нишки във времето“ на сцената на Античния театър

„Нишки във времето“ е наименованието на концерта, с който АМТИИ ще открие новата учебна година на 15 септември от 19.30 на сцената на Античния театър. Спектакълът е съвместна продукция с Общински институт „Старинен Пловдив“ и с него ще се даде началото и на традиционните Празници на стария град.

Миналото и настоящето на Пловдив, градът и ние са акцентите, които ще обединят на сцената повече от 100 изпълнители в ритъма на поп и джаз, фолклор и класика. Освен имената на утвърдени преподаватели и студенти, в концерта ще вземат участие и първокурсници от различни специалности. Изненада ще бъде и водещият на събитието, а на финала всички изпълнители ще се съберат на сцената, за да запеят заедно с публиката една от неувяхващите български песни. Входът е свободен.