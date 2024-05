Концертът Chaplin Pianissimo се мести в Драматичния театър

Send an email

Follow on X

Дългоочакваният концерт-спектакъл Chaplin Pianissimo с участието на петото дете на Чарли Чаплин – Юджийн на 12 юни в гр. Пловдив се премества от Античен театър в Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“. Началният час се запазва – 21 часа. Предвидена е и ВИП зона с изненада за хората, закупили билети от високия клас билети“, съобщават организаторите от UPI Events.

Причината е нестабилното време и отказа да бъдат застраховани двата рояла.

Спектакълът, с който България се включва в отбелязването на 135 -годишнината от рождението на великия комик ще бъде показан за първи път в София на 10 юни в зала „България“., а на 12 юни в голямата зала на Драматичния театър в гр. Пловдив.

В мултимедийното шоу петото дете на Чаплин разказва историята на баща си чрез неговата музика.

„Спомням си как той сядаше на рояла в хола и започваше да свири някаква мелодия. Като пораснах разбра, че той е самоук и трудно разчита ноти, но музиката , която създаде за филмите си го надживя“, споделя Юджийн Чаплин, който е кръстен на дядо си – световноизвестният драматург Юджийн О’Нийл , носител на Нобелова награда за литература и награда „Пулицър“.

В концерта участват двама световни пианисти – Жан-Паскал Бентюс и Силвен Моризе.

Музикалният спектакъл включва специална мултимедия с откъси от филми с незабравимия актьор, сред които са „Великият диктатор“, „Хлапето“, Светлините на рампата“.

„Исках да създам един много личен спектакъл, в който да разкажа за баща ми, отвъд представата на милиони хора по света за Чарлз Спенсър Чаплин“, разказва Юджийн.

Той работи върху спектакъла няколко години. Помагат му останалите братя и сестри, дъщеря му Кийра Чаплин.

„Тя е идвала в България и харесва много вашата страна. Разказвала ми е колко сте гостоприемни и че българите обичат филмите на Чарли Чаплин“, казва Юджийн Чаплин.

В Пловдив синът на Чаплин, който е автор на документални филми и е работил с Куийн , Дейвид Бауи и Ролинг Стоунс ще се срещне с трупата на Драматичен театър , Пловдив.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Билети за Chaplin Pianissimo може да намерите на касите на Софийска филхармония и Драматичен театър, Пловдив както и тук:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/koncert-spektakl-chaplin-pianissimo-plovdiv-dramatichen-teatr-golyama-scena-642321/event.html

https://grabo.bg/plovdiv/chaplin-pianissimo-05zuqkf

https://dtp.bg/show/name-ncvjqp

Chaplin Pianissimo

Снимки: UPI/ Archives of Roy Export Co. Ltd. Charlie Chaplin™ © Bubbles Incorporated SA