Обраха клубното помещение на Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив

В клубното помещение на Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив, разположено в ж.к. Тракия, блок 91А, е извършена кражба на спасително и противопожарно оборудване, както и на оборудване за първа и долекарска помощ, използвано при наводнения, бедствия, пожари и други кризи. Откраднатото специализирано оборудване е закупено със средства, дарени от граждани, както и с лични средства на доброволците.

„Този акт е изключително възмутителен – посегателство към хората, които посвещават свободното си време в полза на обществото. Това е подигравка към всички, които са дарили средства и са отделили лични средства, за да подпомогнат нашата дейност. Това е акт на престъпление срещу всеки, който в бъдеще ще има нужда от нас“, зьаявяват от клуба.

Липсващото оборудване включва:

1 бр. моторнa резачкa, използвана при разчистване на паднали дървета при наводнения, при проправяне на път при пожари и катастрофи

Шатра, използвана като щаб по време на акции, както и при събития и обучения

2 бр. главни шлангове

1 бр. малък шланг

1 бр. ранцеви пожарогасител

1 бр. моторна пръскачка

1 бр. градинска пръскачка

2 чифта нови пожароустойчиви работни обувки

Гръбначна шина

Мека носилка

Оборудване за първа и долекарска помощ

Апарат за кръвно – ръчен

Апарат за кръвно – електронен

Всеки, който е забелязали нещо съмнително в района на блок 91А в ж.к. „Тракия“ през последните дни или разполага с видеозаписи от охранителни камери, може да се свържете с клуба или да подадете сигнал на дежурната част на Пето РПУ – Пловдив на телефон: 032 681 737

Последни акции на Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив:

През последните месеци клубът активно участва в редица спасителни и доброволчески дейности. Сред тях са:

Пожарите в Горнослав, Стрелци и вилна зона Отдих (юли–август 2025 г.): Доброволците на клуба активно се включиха в гасенето на горски пожари в тези населени места, предоставяйки подкрепа на местните власти и пожарникарите при овладяването на огнената стихия.

(юли–август 2025 г.): Доброволците на клуба активно се включиха в гасенето на горски пожари в тези населени места, предоставяйки подкрепа на местните власти и пожарникарите при овладяването на огнената стихия. Наводнението в Елените (октомври 2025 г.): Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив предостави доброволци и оборудване за подпомагане на спасителните операции в курортното селище Елените, засегнато от наводнения.

Как можете да помогнете:

Ако желаете да подкрепите Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив, можете да се свържете с тях директно или да ги намерите тази събота на паркинга на МЕТРО по време на кампанията „Капачки за бъдеще“. Всяка помощ е ценна и ще допринесе за възстановяването на откраднатото оборудване и продължаването на дейността им.