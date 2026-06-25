Най-голямото златно монетно съкровище от XI–XII век, откривано в България, застава в центъра на нова изложба в Регионалния археологически музей в Пловдив. За първи път посетителите могат да видят на едно място всичките 786 златни монети от прочутото Горнославско съкровище.

Експозицията „Страстите човешки: цената на желанието“ обаче не е традиционен археологически разказ. Вместо да се фокусира единствено върху историческите факти, тя използва безценната находка като повод за разговор за човешките стремежи, изкушения и цената на изборите, които правим.

Проектът е реализиран по идея на главен асистент Десислава Давидова, която е и куратор на изложбата. Концепцията съчетава археологически артефакти, поетични текстове и съвременни послания, за да потърси връзката между хората от миналото и днешния човек.

Експозицията е организирана около три теми – любовта, опиянението и залогът. Чрез тях посетителите могат да проследят как едни и същи желания, надежди и слабости преминават през вековете и продължават да определят човешкото поведение.

Изложбата показва, че зад всяка монета, предмет или историческо събитие стоят истински човешки съдби – с техните мечти, страхове и стремеж към щастие. Именно това превръща археологическите находки не само в свидетели на миналото, но и в огледало на настоящето.

„Страстите човешки: цената на желанието“ е организирана от Регионалния археологически музей – Пловдив и Фондация „Алетейя“ и може да бъде разгледана в зала №9 на музея до края на ноември. Експозицията съпътства и началото на Международната научна конференция „Български нумизматични четения“.