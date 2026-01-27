В Пловдив започна нов етап от кампанията за приобщаващо обслужване

Обучителната кампания за приобщаващо обслужване на деца със специални потребности в търговските вериги се разширява. Към инициативата под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева се присъедини „Кауфланд България“, а първото обучение за годината се проведе в магазин на веригата в квартал „Христо Смирненски“.

Семинарът е организиран от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и фондация „Творци на надежда“, с участието на преподаватели и психолози от Пловдивския университет. Целта е служителите в търговските обекти да бъдат подготвени да разпознават нуждите на деца със специални потребности и да реагират спокойно и с разбиране в реални ситуации.

По данни на Регионалния център темата засяга над 2000 семейства в Пловдив и региона. По време на обучението бяха представени практически примери и ролеви ситуации, свързани с обслужване на деца със специфични комуникативни и поведенчески нужди.

Екипът на „Кауфланд Пловдив – Христо Смирненски“ получи сертификат за успешно преминато обучение. След пилотния семинар в МЕТРО 1 – Пловдив през декември се очаква и други търговски вериги да се включат в инициативата.