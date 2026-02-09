Образувани са две досъдебни производства по случая „Петрохан“

Разследването на трагичните събития край хижа „Петрохан“ продължава, като от МВР определиха случая като „без аналог“ за страната. По думите на директора на ГДНП Захари Василев, усилията са насочени към пълното изясняване на фактите, макар че разследването все още е в начален етап, предава БНТ.

Случаят „Петрохан“: „Престъпление без аналог“

От прокуратурата подчертаха, че обществото ще бъде информирано за установеното, но призоваха да се избягват спекулации и конспиративни версии, както и разпространението на непроверена информация за жертвите. Вече осем дни текат активни процесуално-следствени действия с цел да бъдат изяснени както обстоятелствата, така и мотивите за престъпленията.

Образувани са две досъдебни производства. Първото е за убийството на трима мъже на възраст 45, 49 и 51 години, открити с огнестрелни рани до хижата след сигнал за пожар, подаден на 2 февруари. Районът е бил незабавно отцепен, а разследването е започнало с оглед на местопроизшествието.

До момента са назначени 18 експертизи – сред тях технически анализи на записи от телефони, компютри и камери, съдебномедицински изследвания за причините за смъртта и пожаротехническа експертиза. Проверяват се и банкови данни, за да бъде проследено движението на замесените лица. Разпитани са 15 свидетели, включително близки на жертвите.

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа „Петрохан“

Междувременно продължава работата и по втория случай, след като в кемпер в гориста местност край Враца бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче, изчезнали дни след тройното убийство. По първоначални данни в превозното средство е имало стрелба, а намерените оръжия предстои да бъдат изследвани чрез балистична експертиза, за да се установи кое от тях е използвано.