Покупка или наем на жилище в Пловдив през 2025?

Пловдив се утвърждава като един от най-балансираните имотни пазари в страната, където се наблюдава значителен ръст на предлагане на имоти ново строителство. Според данни на портала за имоти – Zimoti.com, средната цена за покупка на жилище е 184 000 евро, а на квадратен метър е 1250 евро. В Пловдив имотите се реализират средно за 70 дни.

Стабилното търсене е подкрепено от доброто съотношение между цена, качество и локация. Все повече купувачи търсят двустайни и тристайни апартаменти, които предлагат функционалност и възможност за дългосрочно ползване или отдаване под наем.

Градът привлича и с разнообразието от квартали. Центърът и Старият град са предпочитани заради близостта до културния живот. Модерни райони като Тракия, Смирненски и Беломорски се развиват с ново строителство и добра инфраструктура. Кючук Париж и Мараша предлагат спокойна градска среда с удобен достъп до централните части.

Пазарът на наеми в града, също остава активен, особено в райони с университети и бизнес зони. Средната цена за обзаведен двустаен апартамент е около 490 евро.

С тези свои предимства, Пловдив остава достъпна алтернатива за живеене спрямо столицата. Ако обмисляте да преминете от наем към собствен дом вижте имоти за продажба в Пловдив.