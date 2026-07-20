АктуалноГрадътНовини

Жена и дъщеря ѝ пострадаха при пожар в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:31ч, понеделник, 20 юли, 2026
0 118 1 минута
пожарна

51-годишна жена и 16-годишната ѝ дъщеря са пострадали при пожар в жилище в Пловдив, възникнал след взрив на газова бутилка. Инцидентът е станал в неделя малко след 11 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По първоначална информация майката е получила тежки изгаряния по тялото, а момичето е пострадало от вдишания дим. И двете са транспортирани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ.

Сигналът за произшествието е подаден в 11:13 часа, като на място незабавно е изпратен екип на пожарната. Огънят е овладян с един противопожарен автомобил, а причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Случаят е сред десетките произшествия, на които пожарните служби в страната са реагирали през последното денонощие. По данни на ГДПБЗН огнеборците са се отзовали на 214 сигнала, като са ликвидирали общо 118 пожара.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:31ч, понеделник, 20 юли, 2026
0 118 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина