Жена и дъщеря ѝ пострадаха при пожар в Пловдив

51-годишна жена и 16-годишната ѝ дъщеря са пострадали при пожар в жилище в Пловдив, възникнал след взрив на газова бутилка. Инцидентът е станал в неделя малко след 11 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По първоначална информация майката е получила тежки изгаряния по тялото, а момичето е пострадало от вдишания дим. И двете са транспортирани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ.

Сигналът за произшествието е подаден в 11:13 часа, като на място незабавно е изпратен екип на пожарната. Огънят е овладян с един противопожарен автомобил, а причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Случаят е сред десетките произшествия, на които пожарните служби в страната са реагирали през последното денонощие. По данни на ГДПБЗН огнеборците са се отзовали на 214 сигнала, като са ликвидирали общо 118 пожара.